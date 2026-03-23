Трехлетняя девочка выпала из окна на пятом этаже и разбилась насмерть в Москве

В квартире на Велозаводской мать оставила дочь Соню (на фото) в комнате, а сама пошла готовить на кухню. Девочка играла, а затем полезла на подоконник, чтобы посмотреть на птиц. В итоге она сорвалась — ее госпитализировали, но не смогли спасти.