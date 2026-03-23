Суд обязал рязанку, не выполнившую условия соцконтракта, вернуть 200 тысяч

Рязанский районный суд рассмотрел дело, в котором Управление социальной защиты населения Рязанской области требовало вернуть 200 тысяч рублей, выданные К. в качестве государственной социальной помощи. Как сообщает пресс-служба суда, К. получила деньги по социальному контракту для ведения личного подсобного хозяйства, но не выполнила условия договора. Она должна была представлять отчеты о своих действиях, но после трех месяцев перестала это делать и заявила о прекращении ведения хозяйства. В результате она не вернула оставшиеся 103 тысячи 504 рубля. Суд решил, что К. должна вернуть всю сумму помощи — 200 тысяч рублей. Отмечается, что решение вступило в законную силу.

