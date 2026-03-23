Рязанцы забеспокоились о качестве воды в Московском районе

Жители Московского района Рязани обратили внимание на сложности с подачей воды. По их словам, качество воды не соответствует санитарным нормам — они отмечают, что использовать ее для купания детей, приготовления пищи и ухода за больными невозможно. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Новости Рязани».

Одна из жительниц сообщила, что сегодня вода из колонки едва течет — напор не превышает половины мизинца. Она добавила, что дозвониться до диспетчерских служб не удалось: она обзвонила 18 номеров, включая горячую линию и операторов, но никто не ответил.