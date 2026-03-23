Рязанцев предупредили о фейковых рассылках, требующих отчета о поголовье скота

Письма, в которых власти требуют население предоставить сведения о поголовье скота и идентификационных номерах животных, приходят от имени Федеральной службы государственной статистики. Отмечается, что Росстат не рассылает такие сообщения. «Это мошенники пытаются получить вашу персональную информацию и посеять панику! Будьте бдительны», — заявили в Росстате.