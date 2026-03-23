Рязанцам рассказали о работе «телефона доверия» для борьбы с коррупцией

25 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Рязанской области будет работать «телефон доверия» для борьбы с коррупцией. Как сообщили в пресс-службе ведомства, жители региона смогут сообщать о случаях коррупции и других правонарушениях, связанных с работой сотрудников УФССП. По номеру 8 (4912) 29-46-00 можно будет анонимно сообщить о готовящихся или совершенных преступлениях, конфликтах интересов и других нарушениях. Важно при обращении указать свои данные, суть проблемы, а также информацию о должниках или взыскателях. Кроме того, заявления и жалобы можно будет подавать в письменном виде или на личном приеме в УФССП и районных отделениях.

Все звонки будут записываться, а информация будет тщательно проверяться.

