Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед индексацией пенсий

Перед предстоящей индексацией пенсий в апреле мошенники активизировались, обманывая россиян под видом сотрудников Социального фонда России (СФР) или юристов. Об этом предупредил Тимофей Воронин, руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», передает RT.

По словам эксперта, наиболее распространенной схемой является предложение «допомочь» с учётом трудового стажа для увеличения пенсии и суммы индексации. Мошенники звонят гражданам и просят сообщить «код из смс» для подтверждения записи в отделение СФР или на прием к юристу.

Воронин отметил, что в результате таких действий жертвы теряют доступ к своим аккаунтам на портале «Госуслуги». Кроме того, злоумышленники могут шантажировать россиян, утверждая, что их учетная запись взломана, чтобы вымогать деньги или заставлять их совершать противоправные действия.