Россиян предупредили о скором нашествии комаров

В 2026 году комары могут появиться раньше привычных сроков из-за аномально теплой погоды, заявила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, передает РИАМО. По ее словам, высокие температуры в марте способствуют активизации насекомых, которые начинают размножаться в стоячих водоемах. Специалист отметила, что устойчивое тепло создает идеальные условия для развития личинок комаров, что может привести к их массовому появлению раньше обычного. В связи с этим Филева рекомендует жителям использовать репелленты на синтетической основе для защиты от укусов.

В 2026 году комары могут появиться раньше привычных сроков из-за аномально теплой погоды, заявила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева, передает РИАМО.

По ее словам, высокие температуры в марте способствуют активизации насекомых, которые начинают размножаться в стоячих водоемах.

Специалист отметила, что устойчивое тепло создает идеальные условия для развития личинок комаров, что может привести к их массовому появлению раньше обычного.

В связи с этим Филева рекомендует жителям использовать репелленты на синтетической основе для защиты от укусов.

«В вопросах защиты от укусов научные данные указывают на высокую эффективность репеллентов на синтетической основе. Вещество диэтилтолуамид воздействует на обонятельные рецепторы насекомых, делая человека „невидимым“ для них. Альтернативой выступает пикаридин, который обеспечивает длительную защиту и считается более безопасным для детей», — рассказала врач.

