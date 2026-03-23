На Рязанском приборном заводе определили лучших шахматистов

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся шахматный турнир среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 22 сотрудника из разных подразделений предприятия.

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся шахматный турнир среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 22 сотрудника из разных подразделений предприятия.

В течение двух дней шахматисты соревновались в личном зачете, стремясь доказать право стать лучшими.

Среди женщин-участниц третий год подряд первое место — у Ирины Моргуновой, серебро и бронзу завоевали Светлана Коноводова и Дарья Косицына.

«Я неоднократно принимала участие в заводских соревнованиях по шахматам. Этот вид спорта развивает мышление, скорость принятия правильных решений. Огромное спасибо хочется сказать организаторам соревнований. Поздравляю победителей и призеров турнира. Участвуйте, соревнуйтесь и стремитесь к победе!» — поделилась своими впечатлениями Ирина Моргунова.

Мужчины были разделены на три подгруппы. В финал вышли шесть шахматистов, которые мерялись силами во второй день состязаний. По итогам игры места распределились следующим образом: золото завоевал Сергей Крысанов, серебро — у Никиты Ванькова, бронзу взял Александр Киреев.

«Я начал играть в шахматы 8 лет назад. Случайный просмотр турнира очень заинтересовал меня, и я начал углубленно, самостоятельно все изучать, уделяя особое внимание дебютной подготовке. В кругу родных и близких не оказалось тех, кто умеет играть в шахматы, поэтому оттачивал свое мастерство на онлайн-площадках. В заводском турнире в этом виде спорта принимаю участие ежегодно. Весь год я тренировался и хотел проверить свои силы на деле. Среди сыгранных партий, только одну, последнюю, проиграл. Соперники были достойные и сильные. Победа стала неожиданной, но приятной», — поделился своими впечатлениями Сергей Крысанов.

Победителей и призеров заводского первенства по шахматам наградили грамотами и денежными премиями. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия.