Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 84 -0.84 21/03
ЦБ EUR 97.29 0.37 21/03
Нал. USD 82.60 / 82.09 23/03 16:20
Нал. EUR 95.00 / 95.49 23/03 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
На Рязанском приборном заводе определили лучших шахматистов
На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся шахматный турнир среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 22 сотрудника из разных подразделений предприятия.

В течение двух дней шахматисты соревновались в личном зачете, стремясь доказать право стать лучшими.

Среди женщин-участниц третий год подряд первое место — у Ирины Моргуновой, серебро и бронзу завоевали Светлана Коноводова и Дарья Косицына.

«Я неоднократно принимала участие в заводских соревнованиях по шахматам. Этот вид спорта развивает мышление, скорость принятия правильных решений. Огромное спасибо хочется сказать организаторам соревнований. Поздравляю победителей и призеров турнира. Участвуйте, соревнуйтесь и стремитесь к победе!» — поделилась своими впечатлениями Ирина Моргунова.

Мужчины были разделены на три подгруппы. В финал вышли шесть шахматистов, которые мерялись силами во второй день состязаний. По итогам игры места распределились следующим образом: золото завоевал Сергей Крысанов, серебро — у Никиты Ванькова, бронзу взял Александр Киреев.

«Я начал играть в шахматы 8 лет назад. Случайный просмотр турнира очень заинтересовал меня, и я начал углубленно, самостоятельно все изучать, уделяя особое внимание дебютной подготовке. В кругу родных и близких не оказалось тех, кто умеет играть в шахматы, поэтому оттачивал свое мастерство на онлайн-площадках. В заводском турнире в этом виде спорта принимаю участие ежегодно. Весь год я тренировался и хотел проверить свои силы на деле. Среди сыгранных партий, только одну, последнюю, проиграл. Соперники были достойные и сильные. Победа стала неожиданной, но приятной», — поделился своими впечатлениями Сергей Крысанов.

Победителей и призеров заводского первенства по шахматам наградили грамотами и денежными премиями. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия.