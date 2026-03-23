Минобороны: ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ портовые объекты

ВС РФ поразили за сутки используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили 23 марта Минобороны. Также удар нанесли по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 147 районах. Помимо этого, за сутки средства ПВО перехватили восемь управляемых авиационных бомб и 526 БПЛА самолетного типа.

