ЦБ допустил негативные последствия для России из-за роста цен на нефть

Рост мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке может стать шоком внешних условий для России. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы ЦБ при комитете Госдумы по финансовому рынку. По его словам, сильный нефтяной шок в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно влияет на мировую экономику и, вероятно, скажется и на России.

Заботкин отметил, что речь идет не о ближайших месяцах, а о последствиях в течение одного-двух лет, если ситуация с добычей нефти на Ближнем Востоке и поставками на мировой рынок не стабилизируется.