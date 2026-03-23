Всего за выходные в регионе выявили более 900 нарушений ПДД, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 3 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Еще один водитель сел за руль пьяным повторно. Помимо этого, в ходе рейдов выявлены более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 9 водителей управляли транспортным средством без «прав». Выявлено 15 нарушений, связанных с перевозкой детей.

17 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает региональная ГАИ.

