Жителям Рязани напомнили о штрафах за кормление голубей у жилых домов

По словам эксперта, птичий помет повреждает лакокрасочное покрытие автомобилей, портит скамейки и оборудование на детских площадках. Кроме того, оставленный корм для птиц может быть расценен как несанкционированное размещение отходов. За подобное нарушение гражданину грозит штраф в размере до трех тысяч рублей. При повторном выявлении правонарушения сумма взыскания может быть увеличена до пяти тысяч рублей.

Рязанцев предупредили об ответственности за подкормку голубей во дворах многоквартирных домов. Как написали РИА Новости со ссылкой на юриста Ольгу Ошкину, такие действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение.

