В Рязани задержали рецидивиста за серию краж из магазинов

Полицейские Железнодорожного района Рязани задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких кражах со взломом из магазинов. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию поступило обращение работника супермаркета на окраине города. Утром он обнаружил, что дверь магазина взломана, а из торгового зала пропали алкоголь, продукты и сигареты.
Оперативники опросили жителей близлежащих домов и нашли свидетелей, которые видели ночью мужчину, выходившего из магазина. По описанию полицейские вычислили 34-летнего жителя села под Рязанью. Выяснилось, что он уже не раз судим за кражи и недавно вышел из мест лишения свободы.
Полицейские установили, что подозреваемый перестал появляться дома и оборвал связь с родными. В это время в полицию поступило еще одно сообщение о похожей краже. В другом супермаркете также взломали дверь и похитили алкоголь и сигареты. Расстояние между магазинами было около трех километров, но способ взлома был одинаковым.
Следователь возбудил в отношении задержанного уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.