В Рязани задержали рецидивиста за серию краж из магазинов

В полицию обратился работник супермаркета на окраине Рязани. Утром там обнаружили взломанную дверь и пропажу алкоголя, продуктов и сигарет. Оперативники опросили местных жителей, нашли свидетелей, которые видели подозрительного мужчину, и по описанию вычислили 34-летнего рецидивиста из села под Рязанью, недавно освободившегося из мест лишения свободы. Пока полиция искала скрывавшегося подозреваемого, поступило сообщение о похожей краже в другом магазине в трех километрах — с таким же почерком взлома и теми же похищенными товарами, что помогло оперативникам быстрее выйти на след и задержать злоумышленника.

Полицейские Железнодорожного района Рязани задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких кражах со взломом из магазинов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило обращение работника супермаркета на окраине города. Утром он обнаружил, что дверь магазина взломана, а из торгового зала пропали алкоголь, продукты и сигареты.

Оперативники опросили жителей близлежащих домов и нашли свидетелей, которые видели ночью мужчину, выходившего из магазина. По описанию полицейские вычислили 34-летнего жителя села под Рязанью. Выяснилось, что он уже не раз судим за кражи и недавно вышел из мест лишения свободы.

Полицейские установили, что подозреваемый перестал появляться дома и оборвал связь с родными. В это время в полицию поступило еще одно сообщение о похожей краже. В другом супермаркете также взломали дверь и похитили алкоголь и сигареты. Расстояние между магазинами было около трех километров, но способ взлома был одинаковым.

Следователь возбудил в отношении задержанного уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.