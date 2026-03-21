Землю накрыла мощнейшая за два месяца магнитная буря

Геомагнитный шторм начался около 23:00 20 марта и длится уже около 11 часов. Событие достигло уровня G3 (сильная). Магнитная буря стала самой мощной за два месяца. «Никаких оснований для прекращения бури на данный момент нет — параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне… Полностью обстановка нормализуется во вторник», — отметили ученые. Последний раз событие такого уровня наблюдалось с 19 по 21 января 2026 года. Тогда была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия.

Землю накрыла сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

