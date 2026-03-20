За сутки рязанцы более 10 раз нарушили правила перевозки детей

В четверг, 19 марта, сотрудники ГАИ проводили рейд «Дети». Инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения требований безопасной перевозки маленьких пассажиров. В результате установили более 10 нарушений. На водителей составили административные материалы. Напомним, за вождение без ремня и перевозку пассажиров без него грозит штраф 1500 рублей. За нарушение правил перевозки детей — 5000 рублей.

