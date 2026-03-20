За неделю ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине

Удары нанесли в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в России. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, удары нанесли по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

С 14 по 20 марта ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

