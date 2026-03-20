В рязанской ОКБ за три недели выявили четыре случая рака

В Центре здоровья ОКБ Рязани за период с 26 февраля по 17 марта выявили четыре случая онкологических заболеваний на ранних стадиях. Всех пациентов направили на госпитализацию, сообщили в медучреждении.

В Центре здоровья ОКБ Рязани за период с 26 февраля по 17 марта выявили четыре случая онкологических заболеваний на ранних стадиях. Всех пациентов направили на госпитализацию, сообщили в медучреждении.

Одна из пациенток, 47-летняя женщина, обратилась в Центр здоровья после пятилетнего перерыва в медицинском наблюдении. Во время профилактического осмотра у нее впервые обнаружили онкологическое заболевание. В больнице отметили, что ранняя диагностика позволила вовремя начать лечение и взять болезнь под контроль.

В ОКБ напомнили, что диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранней стадии и повышают шансы на успешное лечение.