В Рязанской области выросла смертность на пожарах

С начала года на территории Рязанской области произошло 213 пожаров, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество погибших выросло. С начала года на пожарах погибло 20 человек, среди которых двое детей. В МЧС отметили, что особенно проблемная ситуация сложилась в Шиловском, Захаровском, Рыбновском, Михайловском, Скопинском и Сапожковском округах.

