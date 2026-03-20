В Рязанской области прокуратура через суд добилась компенсации для инвалида

Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении своих социальных прав Установлено, что гражданин, имеющий вторую группу инвалидности бессрочно, нуждается в постоянном использовании технических средств реабилитации. Однако, несмотря на необходимость, он не был обеспечен этими средствами более четырех месяцев. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуроров и постановил выплатить заявителю 10 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненные неудобства.

Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении своих социальных прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что гражданин, имеющий вторую группу инвалидности бессрочно, нуждается в постоянном использовании технических средств реабилитации. Однако, несмотря на необходимость, он не был обеспечен этими средствами более четырех месяцев.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуроров и постановил выплатить заявителю 10 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненные неудобства.