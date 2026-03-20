В Рязанской области продолжается реализация проекта «Герои62»

В пятницу, 20 марта, завершился третий образовательный модуль второго потока кадровой программы «Герои62». Курс был посвящен региональному и муниципальному управлению и сочетал теоретическую и практическую подготовку: лекции, деловые игры, панельные дискуссии, выездные занятия в учреждениях региона. В ходе обучения участники проекта подробно изучили структуру органов власти и особенности административных процессов, познакомились с инструментами развития территорий. Своими знаниями со слушателями курса поделился председатель Комитета регионального законодательного собрания по бюджету и налогам Сергей Пупков. Он выступил с лекцией на тему: «Механизмы взаимодействия разных уровней публичной власти в Рязанской области», сообщили в облдуме.

«С радостью принял приглашение стать частью большого проекта. Рассказал о взаимодействии регионального парламента с федеральными, региональными и муниципальными органами власти. Особое внимание как глава профильного комитета уделил тонкостям бюджетного процесса. В режиме открытого диалога обсудили с защитниками Отечества, какие могут возникать трудности при решении тех или иных финансовых задач и какие есть алгоритмы их преодоления. Есть специфика, в которой, действительно, надо помочь разобраться будущим управленцам, — сообщил депутат Сергей Пупков. — Считаю важным отметить живой интерес слушателей к поднятым в ходе встречи темам. Надеюсь, смог быть полезен».

Региональный проект «Герои62» разработан по аналогии с федеральной программой «Время героев» и призван помочь участникам и ветеранам специальной военной операции получить новые профессиональные компетенции, которые в дальнейшем можно будет применить в гражданской сфере. Обучение по различным направлениям организовано в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, ведущими вузами региона и Российским обществом «Знание». Лекторы общественной организации проводят с защитниками Отечества обучающие семинары и выездные мероприятия. В этой работе активное участие принимает председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам, член общественного совета программы «Герои62», лектор общества «Знание» и ветеран боевых действий Роман Иголкин. По его мнению, профильный проект дает защитникам Отечества уникальную возможность быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также получить необходимые знания и опыт для дальнейшего трудоустройства.

«Сегодня интеграция участников боевых действий в мирную жизнь — это важная задача государства, которая успешно решается. И Президент страны Владимир Владимирович Путин, и губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков уделяют особое внимание солдатам и офицерам, которые уже вернулись с боевых действий. Одним из инструментов адаптации военнослужащих является программа „Время героев“ и ее региональное продолжение — проект „Герои62“, — рассказал Роман Иголкин. — В нашем регионе, который, кстати, запустил кадровую программу одним из первых в стране, проект очень востребован. Конкурсные испытания прошли лучшие представители боевого братства. Это люди, которые достойно проявили себя на полях сражений и доказали свою преданность России. Уверен, они так же проявят себя на государственной и муниципальной службе, став частью большой команды региона».

Важным этапом обучения являются стажировки. С каждым защитником работает наставник из числа опытных управленцев. Он помогает осваивать новые компетенции. В рамках кадрового проекта председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин стал ментором двух участников специальной военной операции — Константина Панова и Романа Денисова. В ходе обучения и практики они познакомились с деятельностью законодательного собрания, провели встречи со школьниками и студентами, приняли участие в выездных инспекционных проверках в рамках проекта «Народный контроль».

«В каждом образовательном модуле мы приобретаем новые знания, повышаем квалификацию, перенимаем опыт. Обучение проходит очень интересно и насыщенно. Стажировки в органах власти помогают полностью погрузиться в процесс и понять, что в управлении региона собрана большая профессиональная команда, которая работает на результат, — отметил участник второго потока программы „Герои62“ Роман Денисов. — Сейчас для ветеранов боевых действий много возможностей. Каждый человек может реализовать себя, было бы желание. Я уверен, что двигаюсь в правильном направлении».

Старт четвертому образовательному модулю второго потока намечен на середину лета текущего года. После чего, в финале обучения, каждому слушателю предстоит защитить выпускную квалификационную работу по выбранному направлению. Итоговые проекты будут представлены оргкомитету под председательством губернатора Рязанской области Павла Малкова. После успешной сдачи экзаменов и защиты проекта выпускники программы «Геро62» получат дипломы государственного образца.