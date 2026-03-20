В Рязани рецидивист воровал из супермаркетов алкоголь, сигареты и продукты

В отдел обратился работник супермаркета, расположенного на окраине города. Он рассказал, что дверь магазина взломали, из торгового зала похитили алкоголь, продукты питания и сигареты. Оперативники уголовного розыска опросили жителей соседних с супермаркетом домов и нашли людей, которые видели, как ночью из магазина выходил мужчина. По описанию внешности полицейские узнали 34-летнего жителя села. Ранее его судили за кражи магазинов. Злоумышленник недавно освободился из мест заключения. Полицейские выяснили, что рецидивист перестал появляться дома и оборвал связи с родными. Оперативники начали розыск. В это время в полицию обратился работник еще одного супермаркета. Магазин взломали аналогичным способом. С витрин похитили алкогольные напитки и сигареты.

В Рязани поймали рецидивиста за серию краж из супермаркетов. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники нашли свидетелей, которые помогли установить местоположение злоумышленника. Сотрудники полиции задержали рецидивиста.

По предварительной информации МВД, 34-летний мужчина переехал в Рязань, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Взломав входную дверь супермаркета, мужчина набрал пару пакетов спиртного, сигарет и продуктов питания. Затем скрылся. Следующей ночью рецидивист отправился в другой магазин.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.