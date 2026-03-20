В Рязани работникам организации задержали более 2 млн рублей по зарплате

Государственная инспекция труда в Рязанской области выявила массовую невыплату зарплаты в одной из организаций Рязани. Общая сумма задолженности превысила 2,5 миллиона рублей, сообщили в ведомстве. Проверку провели после обращения работников. Речь идет о компании, которая занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Как сообщила руководитель региональной Гострудинспекции Зоя Мирохина, в ходе внеплановой проверки специалисты установили задолженность по зарплате за период с января 2025 года по февраль 2026 года.

Руководителю предприятия выдали предписание о погашении долга. Инспекция также поставила его исполнение на контроль. В ведомстве уточнили, что в случае неисполнения предписания в срок примут дополнительные меры реагирования.