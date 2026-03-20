Отмечается, что из 1433 запланированных конструктивных элементов уже заключен 681 договор, еще по 293 позициям проводятся торги и подписание контрактов. Таким образом, 974 объекта (более 68% от годового объема) находятся в активной стадии реализации. Всего в текущем году ремонтные работы затронут 528 многоквартирных домов в регионе.

В Рязани приступили к реализации почти 70% плана капремонта на 2026 год. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».

