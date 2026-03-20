В Рязани пострадавшей в ДТП девочке виновник аварии выплатит компенсацию

В Рязани пострадавшей в ДТП 12-летней девочке выплатят компенсацию. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокуратура провела проверку обстоятельств ДТП, которое произошло в июле 2025 года. Тогда 12-летнюю девочку сбил водитель, который не уступил дорогу пешеходам. Она получила телесные повреждения.

Мужчину признали виновным.

Прокуратура через суд потребовала взыскать с него компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен.

Решение суда не вступило в законную силу.

Предположительно, речь идет о ДТП, которое случилось 25 июля около дома № 39/2 на Первомайском проспекте.

Сообщалось, что 61-летний местный житель за рулем «Рено Логан» наехал на школьницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.