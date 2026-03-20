В Рязани откроют производство геомембраны

В Рязани откроют промышленное производство геомембраны. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. Геомембрана — современный гидроизоляционный материал, который широко используют в строительстве и промышленности. Ее применяют при устройстве автомобильных и железных дорог, для защиты бетонных и кирпичных конструкций, а также на сложных гидротехнических объектах.

Речь идет о дамбах, плотинах, водоемах, шламонакопителях, полигонах твердых бытовых и промышленных отходов, а также резервуарах для пожарной воды, нефти и стоков.

Как уточнили в ведомстве, новое предприятие сможет выпускать до 48 тонн продукции в сутки. Годовой объем производства составит 7 520 тонн.

В Госстройнадзоре также отметили, что при проектировании объекта особое внимание уделили экологической безопасности. Производство оснастили системами очистки воздуха и сточных вод.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области.