В Рязани откроют производство геомембраны

В Рязани откроют промышленное производство геомембраны. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области.
Геомембрана — современный гидроизоляционный материал, который широко используют в строительстве и промышленности. Ее применяют при устройстве автомобильных и железных дорог, для защиты бетонных и кирпичных конструкций, а также на сложных гидротехнических объектах.
Речь идет о дамбах, плотинах, водоемах, шламонакопителях, полигонах твердых бытовых и промышленных отходов, а также резервуарах для пожарной воды, нефти и стоков.
Как уточнили в ведомстве, новое предприятие сможет выпускать до 48 тонн продукции в сутки. Годовой объем производства составит 7 520 тонн.
В Госстройнадзоре также отметили, что при проектировании объекта особое внимание уделили экологической безопасности. Производство оснастили системами очистки воздуха и сточных вод.
