В Рязани молодой человек обманул вдову участника СВО на 3,2 млн рублей

Рыбновский районный суд Рязанской области заключил под стражу 21‑летнего молодого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, 3 марта молодой человек в составе преступной группы приехал в Рыбновский район и обманом похитил у вдовы участника СВО 3 200 000 рублей, а затем уехал в Москву. Через криптообменник он перевёл 2 940 000 рублей неустановленному соучастнику, оставив себе 260 000 рублей. Суд отправил его в СИЗО на 1 месяц 25 суток.

