В Госдуме предложили доплачивать учителям за ведение «Разговоров о важном»

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил ввести единые федеральные правила оплаты учителям за проведение уроков «Разговоры о важном». Поправки к закону «Об образовании» рассмотрены в Госдуме в пятницу. По словам Миронова, правительство России должно установить размер и порядок оплаты, а средства на это должны выделяться из федерального бюджета. Он напомнил, что занятия «Разговоры о важном» проходят в школах каждую неделю с 2022 года. Учебные заведения должны выделять 1 час в неделю на эти уроки, что в итоге составляет 34 часа в год.

Для поддержки проекта предусмотрены курсы повышения квалификации для учителей, которые должны пройти не менее 20 тысяч педагогов. Миронов отметил, что выполнение этих уроков требует много усилий от учителей, и они сталкиваются с вопросами по поводу оплаты. В разных регионах размер надбавки различается, и на федеральном уровне нет единых правил.