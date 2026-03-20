В ДТП с «Маздой» в Рязанской области пострадали двое

ДТП произошло 19 марта, примерно в 9:10, около дома № 50 по улице Орджоникидзе в Скопине. По предварительной информации ГАИ, 63-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Мазда 5», столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой был 37-летний скопинец. Водитель «Мазды» и его 41-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

