Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Вчера 18:45
513
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
1 605
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
1 505
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
684
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Ушел из жизни 86-летний актер Чак Норрис
Отмечается, что 19 марта его госпитализировали на Гавайях. По данным портала TMZ, накануне вечером актер и мастер боевых искусств занимался тренировкой. Детали произошедшего не разглашаются. В публикации говорится что приятель Чака разговаривал с ним по телефону, и они сообщили, что Норрис пребывал в приподнятом настроении и шутил. Также уточняется, что 10 марта он отпраздновал свое 86-летие.

Известно, что актер прославился ролями в боевиках 1980-х, таких как «Дельта-форс» и «Пропавшие без вести». В 1990-х годах он сыграл техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Уокер, техасский рейнджер». В последние годы Норрис редко появлялся на экранах, исключением стал фильм «Неудержимые 2» (2012).

В 1989 году он получил звезду на Аллее славы, а в 2010-м — звание настоящего техасского рейнджера.

Фото: Global Look Press/Dan Wozniak.