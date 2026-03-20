Швейцария исключила семь россиян из санкционного списка

Из обновленного списка исключены предприниматели Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сестра основателя холдинга USM Гульбахор Исмаилова, а также бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, который скончался в феврале 2024 года.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) объявил об исключении семи граждан России из санкционного списка. Об этом сообщили на сайте организации, передает издание «Известия».

Кроме того, сняты ограничения с АО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина».

Отмечается, что санкции в отношении указанных лиц и организации были введены 28 февраля 2022 года.

