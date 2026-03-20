Рязанский писатель Цепков предложил создать путеводитель по родному краю

С инициативой он выступил на личном приеме мэра Рязани Бориса Ясинского, сообщили 20 марта в пресс-службе горадминистрации. Александр Цепков издал более 100 книг о регионе, многие из которых есть в рязанских библиотеках. Он предложил издать путеводитель по родному краю, чтобы привлечь туристов и заинтересовать жителей в изучении краеведения. Борис Ясинский поддержал инициативу рязанца и поручил управлению культуры проработать вопрос издания такой книги.