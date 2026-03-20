Россиян предупредили о возможном подорожании корма для животных

Как пишет «Газета. ру», средняя стоимость корма сейчас около 2195 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. При этом многие покупатели начинают выбирать более дорогие и качественные корма, что также влияет на рост цен. Сегмент кормов стоимостью 400-499 рублей вырос на 68%, в то время как дешевые корма до 199 рублей потеряли в продажах около 42%. Отмечается, что цены на корма будут продолжать расти в ближайшие годы из-за повышения стоимости сырья и логистики. Ожидается, что к 2026 году средняя цена может увеличиться еще на 10-15%.

Российский рынок кормов для домашних животных продолжает расти, даже несмотря на экономические трудности. По словам Юрия Иванова из компании Harly, в прошлом году продажи сухих кормов составили более 80 миллиардов рублей, что на 61% больше, чем годом ранее.

На рынке по-прежнему доминируют крупные международные бренды, такие как Royal Canin, которые увеличили свои продажи на 34%. Однако российские производители тоже усиливают свои позиции и инвестируют в улучшение продукции.

