В России изобрели пэйджер для чтения Telegram-каналов
Игорь Федоров, российский разработчик и автор популярного Telegram-канала «Техно Минималист», представил портативное устройство, которое позволяет читать Telegram-каналы без подключения к интернету. Устройство, напоминающее пейджер из 90-х, основано на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero 2 W и использует mesh-сети с технологией Meshtastic для обхода традиционных каналов связи, сообщили на сайте IXBT. На данный момент гаджет способен загружать и просматривать текстовые посты из заранее привязанных каналов, однако видео и изображения не поддерживаются — только текстовая информация. Публикации кэшируются на домашнем узле и передаются на переносное устройство по запросу.

Проект использует две ключевые библиотеки: Meshtastic для обмена командами между устройствами и Telethon для подключения к Telegram API. В текущем варианте устройство предназначено исключительно для чтения каналов, но разработчик планирует добавить возможность получения личных сообщений и отправки ответов. В будущем Федоров также планирует выпустить две новые версии устройства: простую текстовую модель и более продвинутую с клавиатурой и большим экраном.

Несмотря на интерес к проекту, Федоров не собирается запускать коммерческое производство. Он намерен завершить доработки и опубликовать исходный код и инструкции в открытом доступе, чтобы любой желающий мог собрать или улучшить подобное устройство самостоятельно.