Почти 90 млн рублей выплатят нарушители за незаконный оборот алкоголя в Рязанской области

Об этом сообщает зампред рязанского правительства Юлия Швакова. Она рассказала, что за незаконный оборот алкогольной продукции в 2025 году нарушители в Рязанской области заплатят штрафы в размере 87 млн рублей. Также Швакова рассказала, что в сфере медицины и фармации в регионе выявлено два наименования фальсифицированных лекарств. Заблокировано 179 интернет-страниц по продаже лекарств, реализация которых ограничена или запрещена законодательством.

