Около 300 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

С начала года 273 нарушителя привлекли к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма наложенных штрафов составила 784 300 рублей.