Минэк предложил блокировать самозанятым работу с одним заказчиком дольше полугода и свыше 160 часов в месяц

Минэкономразвития разработало проект постановления, по которому цифровые платформы (например, «Яндекс» или «Авито») обязаны блокировать возможность сотрудничества между заказчиком и самозанятым, если нарушаются установленные критерии. Об этом сообщило издание Forbes.

Ограничения предлагается вводить при двух условиях: сотрудничество длится более шести месяцев, а в каждом из этих месяцев самозанятый отработал на заказчика свыше 160 часов (что эквивалентно полной занятости). В таком случае алгоритм платформы перестанет показывать заказчика и исполнителя друг другу на два календарных месяца, после чего сотрудничество можно возобновить.

В список сфер, которые попадут под ограничения, вошли торговля, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, IT, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и уборка зданий.

Отмечается, что новые правила не затронут тех, для кого такая работа является именно подработкой.