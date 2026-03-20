Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Вчера 18:45
513
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
1 605
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
1 505
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
684
Минэк предложил блокировать самозанятым работу с одним заказчиком дольше полугода и свыше 160 часов в месяц
Минэкономразвития разработало проект постановления, по которому цифровые платформы (например, «Яндекс» или «Авито») обязаны блокировать возможность сотрудничества между заказчиком и самозанятым, если нарушаются установленные критерии. Об этом сообщило издание Forbes.

Ограничения предлагается вводить при двух условиях: сотрудничество длится более шести месяцев, а в каждом из этих месяцев самозанятый отработал на заказчика свыше 160 часов (что эквивалентно полной занятости). В таком случае алгоритм платформы перестанет показывать заказчика и исполнителя друг другу на два календарных месяца, после чего сотрудничество можно возобновить.

В список сфер, которые попадут под ограничения, вошли торговля, строительство, складское хозяйство, транспорт, курьерские услуги, общепит, IT, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и уборка зданий.

Отмечается, что новые правила не затронут тех, для кого такая работа является именно подработкой.