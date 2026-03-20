Минцифры предложило ограничить иностранные ИИ-сервисы в России

Минцифры России представило законопроект, который может ограничить использование иностранных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Claude и Gemini. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что эти сервисы передают данные пользователей за границу, что вызывает опасения по поводу безопасности и конфиденциальности.
Согласно проекту, использование иностранных ИИ может быть запрещено или ограничено в определенных случаях. Закон также требует, чтобы компании с большим количеством пользователей (более 500 тысяч в день) хранили данные россиян на территории страны в течение трех лет.
Эксперт Кирилл Дьяков отметил, что открытые модели, такие как Qwen или DeepSeek, можно адаптировать для работы в России, чтобы все данные оставались внутри страны. Однако пока законопроект не уточняет, в каких ситуациях возможно ограничение использования иностранных технологий.