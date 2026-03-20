Минцифры предложило ограничить иностранные ИИ-сервисы в России

Минцифры России готовит законопроект, который может ограничить использование иностранных ИИ-сервисов, таких как ChatGPT, Claude и Gemini. Причина — передача пользовательских данных за рубеж, вызывающая опасения по безопасности и конфиденциальности. Законопроект предусматривает возможность запрета или ограничения использования иностранных ИИ в некоторых случаях. Также компании с ежедневно более чем 500 тысячами пользователей обяжут хранить данные россиян в РФ в течение трех лет. Эксперты предлагают адаптировать открытые модели, например Qwen или DeepSeek, для работы в России, чтобы обеспечить локальное хранение данных.

Минцифры России представило законопроект, который может ограничить использование иностранных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Claude и Gemini. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что эти сервисы передают данные пользователей за границу, что вызывает опасения по поводу безопасности и конфиденциальности.

Согласно проекту, использование иностранных ИИ может быть запрещено или ограничено в определенных случаях. Закон также требует, чтобы компании с большим количеством пользователей (более 500 тысяч в день) хранили данные россиян на территории страны в течение трех лет.

Эксперт Кирилл Дьяков отметил, что открытые модели, такие как Qwen или DeepSeek, можно адаптировать для работы в России, чтобы все данные оставались внутри страны. Однако пока законопроект не уточняет, в каких ситуациях возможно ограничение использования иностранных технологий.