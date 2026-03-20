Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Вчера 18:45
389
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 2026 15:01
1 497
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
1 412
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
659
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Известия»: россияне стали реже покупать одежду и обувь
В 2025 году россияне сократили покупки одежды и обуви в магазинах на 11% по сравнению с предыдущим годом. При этом средний чек вырос на 5% и достиг 2988 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Как отмечают эксперты, покупатели стали осторожнее относиться к необязательным тратам. На фоне сокращения свободного бюджета многие реже обновляют гардероб, дольше носят уже купленные вещи и чаще выбирают универсальные модели.

Снижение продаж в традиционной рознице специалисты также связывают с перетоком спроса на маркетплейсы. По данным IBC Real Estate, по итогам 2025 года объем рынка электронной торговли составил 14,2 трлн рублей, из которых 10,2 трлн пришлись на маркетплейсы. Их популярность объясняют более низкими ценами, широким выбором и быстрой доставкой.

На фоне снижения покупательской активности некоторые fashion-ретейлеры сокращают торговые площади, закрывают неэффективные магазины и развивают другие направления бизнеса.