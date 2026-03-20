«Известия»: россияне стали реже покупать одежду и обувь

В 2025 году россияне сократили покупки одежды и обуви в магазинах на 11% по сравнению с предыдущим годом. При этом средний чек вырос на 5% и достиг 2988 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Как отмечают эксперты, покупатели стали осторожнее относиться к необязательным тратам. На фоне сокращения свободного бюджета многие реже обновляют гардероб, дольше носят уже купленные вещи и чаще выбирают универсальные модели.

Снижение продаж в традиционной рознице специалисты также связывают с перетоком спроса на маркетплейсы. По данным IBC Real Estate, по итогам 2025 года объем рынка электронной торговли составил 14,2 трлн рублей, из которых 10,2 трлн пришлись на маркетплейсы. Их популярность объясняют более низкими ценами, широким выбором и быстрой доставкой.

На фоне снижения покупательской активности некоторые fashion-ретейлеры сокращают торговые площади, закрывают неэффективные магазины и развивают другие направления бизнеса.