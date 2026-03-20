ФАС обязала маркетплейсы изменить работу с продавцами до 3 апреля

ФАС потребовала от маркетплейсов Wildberries и Ozon скорректировать подходы к сотрудничеству с продавцами до 3 апреля. «По результатам проведения экспертного совета платформам в срок до 3 апреля необходимо предоставить в ФАС информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, которые должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что условия для ведения бизнеса на площадках различались для продавцов из России и других государств.

Представители пресс-службы Wildberries сообщили «Известиям», что компания участвовала в работе экспертного совета, где обсуждались важные вопросы, связанные с регулированием комиссий и скидок. Также Wildberries взаимодействует с ЦБ РФ и участниками рынка, чтобы определить конкретные меры по реализации рекомендаций экспертного совета.

«Мы уже предложили ограничить предельный размер комиссии за продажу для продавцов. Эта мера обеспечивает баланс интересов продавцов и покупателей: бизнесу продавцов это дает предсказуемость, а для миллионов клиентов платформ сохраняет выгодные условия покупки. Важно не только ограничить размер комиссии, но и четко закрепить источник финансирования скидки», — добавили в Ozon.