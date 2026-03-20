Более 300 нарушений за сутки зафиксировали на дорогах в Рязанской области

Более 300 нарушений за сутки зафиксировали на дорогах в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы ДПС выявили 331 нарушение ПДД за сутки, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Помимо этого, 90 водителей получили штрафы за тонировку.