Жители микрорайона Братиславский столкнулись с перебоями в работе транспорта

Жители микрорайона Братиславский в Рязани пожаловались на работу общественного транспорта. Сообщение опубликовала подписчица в соцсетях, обратившись к городской администрации. По ее словам, автобус № 6 перестал доезжать до конечной остановки микрорайона, при этом на маршруте не появилось никаких предупреждений для пассажиров.

По ее словам, автобус № 6 перестал доезжать до конечной остановки микрорайона, при этом на маршруте не появилось никаких предупреждений для пассажиров. Также она пожаловалась на работу маршрутки № 49. По словам жительницы, водители иногда игнорируют остановки по требованию и продолжают движение до конечной.

В администрации пояснили, что сейчас автобус № 6 временно ходит только до остановки «Братиславская». Ограничение связано с расчисткой дороги от снега и льда.

«Мы планируем восстановить движение до конечной остановки микрорайона Братиславский в течение двух дней. Сейчас завершаем расчистку дороги», — сообщили в мэрии.

Также в администрации отметили, что с перевозчиком, обслуживающим маршрут № 49, провели разъяснительную работу. Водителям напомнили об обязательной остановке на всех остановочных пунктах по маршруту.