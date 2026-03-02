Жителей Рязанской области предупредили об отключении воды 3 марта
«03.03.2026 года с 08:00 до 17:00 плановое отключение водоснабжения в д. Потапьевская Хохловка (ремонтные работы на водопроводной сети) ЕДДС Пителинского округа», — говорится в сообщении.
В Рязанской области отключат воду 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пителинского муниципального округа.
