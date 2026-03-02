Жителей Кораблина предупредили о закрытии налоговой точки с 1 апреля

С 1 апреля налогоплательщиков больше не будут принимать в офисе УФНС в Кораблине на улице Текстильщиков, 16. Об этом сообщили в региональном УФНС. Местные жители смогут получать услуги налогового органа через «одно окно» в любом отделении МФЦ Рязанской области или дистанционно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Жители Кораблинского района также могут обратиться в ближайшие точки приёма:

ТОРМ в г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 50;

ТОРМ № 2 в Рязани, проезд Завражнова, д. 9;

ТОРМ № 8 в Рязани, Московское шоссе, стр. 19А.

Бесплатные консультации по налогам доступны по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.