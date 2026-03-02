За неделю в Рязанской области потушили 12 пожаров
С 23 февраля по 1 марта на территории Рязанской области ликвидировано 12 пожаров: 9 техногенных; 3 загорания мусора. Огнём уничтожено и повреждено 6 строений, 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
