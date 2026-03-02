За неделю более 600 рязанцев оказались в травматологическом отделении БСМП

С 23 февраля по 1 марта в травмпункт БСМП обратились 195 пациентов с переломами, 243 — с ушибами, 139 — с растяжениями и 51 — с ранами. Отмечается, травмпункт обслуживает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского.

За неделю более 600 рязанцев оказались в травматологическом отделении БСМП. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения по Рязанской области.

