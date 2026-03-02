ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Круглое в Харьковской области, Дробышево и Резниковку в ДНР. Кроме того, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Также Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Потери ВСУ за сутки в ходе СВО составили порядка 1 260 военнослужащих.