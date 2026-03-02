Водители массово пробивают колеса на дороге в Дядькове

По словам рязанцев, водители пробивают колеса из-за ям на дороге в Дядькове «И сколько это может продолжаться? Машины массово пробивают колеса, а администрация не шевелится», — отметили в посте.

Водители массово пробивают колеса на дороге в Дядькове. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Подслушано у рязанских водителей».

