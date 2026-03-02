Во вторник в Рязанской области пройдут мокрый снег и дождь

Во вторник, 3 марта, в регионе будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами гололед. Гололедица. Ветер западный, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°С, днём ожидается -2, +3°С.