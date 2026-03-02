Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 14:05
Нал. EUR 91.13 / 91.86 02/03 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
10 минут назад
47
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
711
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 213
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Во вторник в Рязанской области пройдут мокрый снег и дождь
Во вторник, 3 марта, в регионе будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами гололед. Гололедица. Ветер западный, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°С, днём ожидается -2, +3°С.

Во вторник в Рязанской области пройдут мокрый снег и дождь. этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Во вторник, 3 марта, в регионе будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами гололед. Гололедица.

Ветер западный, с переходом на северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°С, днём ожидается -2, +3°С.