Власти поинтересовались мнением рязанцев о переименовании населенного пункта

Власти поинтересовались мнением рязанцев о переименовании населенного пункта в Михайловском округе. Соответствующее постановление рязоблдумы опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Согласно документу, речь идет о предложении переименовать деревню Иваньково Михайловского муниципального округа в деревню Меледино. Населенный пункт расположен недалеко от деревни Бычки и ранее относился к Бычковскому сельскому округу. Затраты на процедуру переименования оценены в 15 тысяч рублей. Обращения о согласии или несогласии жители могут направить в электронном вид на адрес oblduma@ryazan.gov.ru не позднее 6 апреля 2026 года.

