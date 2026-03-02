В выходные Рязанской области полицейские зафиксировали 37 нарушений миграционного законодательства

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды. Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 37 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами. К ответственности привлекли 4 работодателя — граждан России, которые допустили нарушения при привлечении иностранных граждан к труду. На улицах Рязани, в центре города и около крупных торговых центров сотрудники полиции пресекли 50 правонарушений. В Рязани в кафе на улицах Октябрьский городок, Зубковой и Циолковского полицейские пресекли нарушения правил реализации алкогольной продукции. Изъято 60 литров спиртного. По данным фактам проводятся проверки.

В выходные Рязанской области полицейские зафиксировали 37 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды. Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 37 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами. К ответственности привлекли 4 работодателя — граждан России, которые допустили нарушения при привлечении иностранных граждан к труду.

На улицах Рязани, в центре города и около крупных торговых центров сотрудники полиции пресекли 50 правонарушений.

В Рязани в кафе на улицах Октябрьский городок, Зубковой и Циолковского полицейские пресекли нарушения правил реализации алкогольной продукции. Изъято 60 литров спиртного.

По данным фактам проводятся проверки.